После массового отравления в кафе Пятигорска завели дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового отравления в кафе в Пятигорске.

Об этом сообщила пресс-служба СК по Ставропольскому краю.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 236 УК России (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей)», — говорится в сообщении.

По информации СК, количество пострадавших составляет 36 человек, 31 из которых госпитализирован.

Ранее сообщалось, что в Пятигорске госпитализировали 29 человек после отравления в кафе.

Юрист по гражданским делам Алла Георгиева в беседе с RT рассказала, что гражданин имеет право на компенсацию за отравление в кафе.

Юрист Илья Русяев рассказал, что при отравлении едой из доставки потребителю нужно сразу собирать доказательства, чтобы подтвердить связь между блюдом и вредом здоровью.