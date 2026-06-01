Почти 20 тысяч гектаров леса оказались в огне под Хабаровском

Девять лесных пожаров на общей площади почти 19,8 тысячи гектаров тушат в Хабаровском крае. Об этом ТАСС сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и лесопереработки.

Локализованы два очага на площади более 3,2 тысячи гектаров, за минувшие сутки ликвидирован один пожар на 9,8 тысячи гектаров.

К борьбе с огнём привлечены 387 человек и 21 единица техники, включая бульдозеры и вездеходы. С воздуха обстановку мониторят пять воздушных судов — Ан-2, два самолёта С-182 и два вертолёта Ми-8.

Всего с начала пожароопасного сезона в регионе произошло 212 лесных пожаров на площади свыше 174,5 тысячи гектаров. В лесах продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации регионального характера.