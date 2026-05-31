Ребенок попал под поезд на станции Орехово-Зуево

11-летний мальчик попал под грузовой поезд на станции Орехово-Зуево. Об этом в воскресенье, 31 мая, сообщили столичные Telegram-каналы со ссылкой на слова очевидцев.

В публикации Telegram-канала Электрички Live сообщается, что ребенок выжил, но серьезно повредил ногу.

Также утверждается, что в редакцию канала поступило сообщение о зацепере, который пострадал, находясь на крыше электричке. Инцидент якобы произошел на этой же станции. Однако, как говорится в публикации, информация может быть спутана, и, вероятно, речь в обоих случаях идет об одном и то же подростке.

В конце апреля 15-летний подросток погиб во время занятия зацепингом в Подмосковье. Его ударило током на 45-м километре станции Раменское Рязанского направления Московской железной дороги. Школьник скончался на месте. По факту трагедии возбудили уголовное дело.