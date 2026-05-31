Приговор убийце отменили из-за того, что ей не дали сказать последнее слово

Приговор убийце-рецидивистке отменил Московский областной суд из-за грубого процессуального нарушения – женщине не дали последнее слово. Служители Фемиды напомнили, что это право есть абсолютно у всех обвиняемых, независимо от тяжести совершенного ими преступления и социального статуса.

© Московский Комсомолец

Как стало известно «МК», повторно рассматривать дело о бытовом убийстве придется Воскресенскому городскому суду. 2 марта прошлого года 41-летняя женщина в квартире зарезала своего сожителя, ударив его ножом. Трагедии предшествовала попойка, во время которой между дамой и кавалером произошла ссора. Подозреваемую задержали по горячим следам сотрудники Росгвардии. В ходе следствия выяснилось, что женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за угрозу убийством и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Причем, новое преступление она совершила, когда еще не закончилось ее условное наказание – 9 месяцев с испытательным сроком 1 год. В итоге убийцу приговорили по совокупности к 9,5 годам колонии.

Однако в апелляционной инстанции Мособлсуда было выявлено грубое нарушение закона. Оказалось, что женщине забыли предоставить последнее слово. В связи с этим приговор был отменен, и дело вернули в районный суд. Правда, вердикт присяжных при этом останется неизменным: поменяться может только срок наказания.