Обвиненной в убийстве отменили приговор из-за последнего слова

Московский областной суд был вынужден отменить приговор обвиненной в убийстве россиянке из-за процессуального нарушения — ей не дали сказать последнее слово. Это правило предоставляется всем обвиняемым вне зависимости от тяжести преступления, передает «МК».

По данным следствия, 41-летняя женщина 2 марта 2025 года зарезала в квартире своего сожителя ножом после пьяной ссоры. Ее задержали по горячим следам, после чего выяснилось, что подозреваемую уже привлекали к уголовной ответственности за угрозу убийством и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Свое новое преступление она совершила, еще не успев отбыть условное наказание.

В результате женщину приговорили к 9,5 годам заключения в колонии. Но была подана апелляция, так как на судебном процессе ей не предоставили последнее слово. Приговор отменили, дело вернули в суд — теперь его рассмотрит Воскресенский городской суд.

При этом уточняется, что вердикт присяжных по делу остается в силе. Значит, приговор останется неизменным, может поменяться только срок наказания.

Ранее в США отменили смертный приговор жителю штата Оклахома, который провел в тюрьме 29 лет. Ричард Глоссип вышел на свободу под залог 14 мая. Мужчина находился в тюрьме с 1997 года и был трижды спасен от казни в последний момент.