Пациент «заживо сгнил» в российской больнице

В больнице Хабаровска «заживо сгнил пациент» — у 76 летнего пенсионера образовался пролежень 4-й стадии, обнаживший кости таза. Об этом сообщает телеграм-канал «База» со ссылкой на близких скончавшегося пациента.

По данным «Базы», 76-летний Василий Б. поступил в больницу с инсультом. Ему удалили тромб, и почти месяц пенсионер провёл в тяжёлом состоянии. За это время у него развился глубокий пролежень, о котором семья узнала от санитарки, а не от врача.

«После жалобы в Минздрав пациента перевели в другое учреждение, где диагностировали пролежень четвёртой стадии с загноением тканей — просвет достигал 10 сантиметров, обнажая кости таза», — пишет канал.

Спасти мужчину не удалось.

Следственный комитет дважды возбуждал уголовное дело о халатности, но прокуратура его отменяла. Сейчас идёт расследование по статье о причинении смерти по неосторожности.

Родные требуют проверить медицинские документы, которые, по их мнению, неверно вели в больнице.

Канал утверждает, что на данную больницу жалуются не первый раз. За год медучреждению вынесли 15 предостережений из-за нарушений в диагностике и лечении.