В Голливуде мужчину жестоко убили из-за того, что он попытался дать отпор агрессивной собаке. Об этом сообщает People.

© Московский Комсомолец

Инцидент произошел рядом с «Аллеей славы». По данным полиции, чужой питбуль напал на 37-летнего мужчину посреди оживленной туристической улицы, тот попытался защититься. После этого к нему подошел хозяин собаки со своими приятелями, они начали выяснять отношения. Происходящее попало на камеру.

Трое нападавших пустили в ход небольшую биту, четвёртый орудовал ножом. По данным полиции Лос-Анджелеса, у одного из преследователей при себе было мачете. Окровавленный мужчина вырвался и, шатаясь, пересёк улицу Лас-Пальмас, но его догнали и продолжили избивать уже на другой стороне.

В итоге кто-то вызвал скорую, но раненого доставили не в ближайшую больницу, а в госпиталь в 20 минутах езды. Там он умер, так и не увидев родных.

"Он скончался в одиночестве, прежде чем наша семья смогла получить уведомление. Ни одна семья не должна узнавать о смерти любимого человека таким образом", — рассказали его родные.

Родственники описывают его как спокойного и безобидного человека, который любил музыку, гулял по родному городу и никому не угрожал.

Троих подозреваемых задержали сразу. Четвёртый — предположительно, именно он наносил ножевые ранения — попытался скрыться, но позже тоже был арестован. Все четверо сейчас находятся под стражей. Семью погибшего, по их словам, потрясло то, что на оживленной аллее никто не попытался вмешаться или сразу позвать на помощь полицию.