Мать девочки, избитой двумя женщинами в Москве, раскрыла подробности конфликта

Мать девочки-подростка, которую избили две женщины в Москве, в беседе с журналистами раскрыла подробности произошедшего.

— У нее сотрясение, рассекли бровь, наложили пять швов. Ну и по телу синяки: на руках, на ногах. Её забили в угол пинали, дергали за волосы, пинали прям ногами, — цитирует ее РЕН ТВ.

По словам женщины, злоумышленницы пытались замять ситуацию, предложив семье деньги. Кроме того, они утверждали, что девочка якобы сама нанесла себе побои и нарочно развязала конфликт.

На данный момент матери пострадавшей сложно оценить ментальное состояние дочери. Она отметила, что сейчас девочка постоянно спит, у нее болит голова и не проходит тошнота.

В первых сообщениях об избиении говорилось, что конфликт случился из-за того, что девочка резко открыла дверь. При этом, по версии одной из участниц потасовки, произошедшее — несчастный случай.

Щербинская межрайонная прокуратура контролирует ход проверки, проводимой по факту причинения несовершеннолетней телесных повреждений в одном из ЖК в Новой Москве.