В Санкт-Петербурге группа подростков предприняла попытку забраться на крышу элитной многоэтажки, увенчанную шпилем. Один из них сорвался в узкое пространство между секциями дома, пишет «Фонтанка».

Инцидент произошел в субботу вечером, 30 мая, в доме 82 на Московском проспекте.

На кадрах камер видеонаблюдения двое мальчиков в капюшонах выходят на общий балкон последнего этажа.

Один из них, со школьным рюкзаком за спиной, уверенно перелезает через ограждение, берется за свисающий белый канат, пытается забраться и через несколько секунд срывается.

Бригада скорой помощи экстренно госпитализировала 12-летнего школьника с многочисленными травмами, однако спасти его не удалось: до полуночи врачи констатировали смерть.

Местные жители отметили, что подростки любят пробираться на крышу этой элитной высотки. Очередной случай, посетовали они, привел к трагедии.

По данным портала, оставшийся в живых школьник усомнился в надежности каната, предупредил товарища, но тот не послушался.

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти рассказали, что в смартфоне погибшего обнаружены многочисленные кадры, посвященные паркуру и руферству — экстремальным увлечениям, которыми мальчик занимался на протяжении длительного времени.