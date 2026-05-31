Извращенец с бутылкой спермы отправлен в тюрьму за охоту на женщин

Суд в Великобритании приговорил 27-летнего Уильяма Кидда к четырем годам лишения свободы по делу о серии сексуальных преступлений, совершенных в супермаркетах графства Чешир и региона Большой Манчестер. Об этом сообщает издание Metro.

По данным следствия, преступления происходили с мая по сентябрь прошлого года. Мужчина выбирал женщин среди посетительниц магазинов и совершал в отношении них действия сексуального характера, используя собственную сперму, которую носил с собой в бутылке.

Записи камер видеонаблюдения зафиксировали, как фигурант подходит к покупательницам и наносит вещество на их волосы и одежду. При этом многие женщины не замечали его действий и не подозревали о произошедшем.

Судебно-медицинская экспертиза установила происхождение обнаруженного вещества. Эти выводы легли в основу обвинения.

Следствие также выяснило, что Кидд тайно снимал женщин на видео в общественных местах. Среди потерпевших оказалась женщина, пришедшая в магазин вместе с пятилетней дочерью. Кроме того, мужчину обвинили в скрытой съемке под одеждой без согласия потерпевших.

После задержания фигурант сообщил следователям, что преследовал женщин ради получения сексуального удовлетворения.

В ходе разбирательства он признал вину по 11 эпизодам сексуального насилия, двум эпизодам вуайеризма, восьми случаям скрытой съемки под одеждой без согласия и обвинению, связанному с хранением каннабиса.

Помимо тюремного срока суд вынес в отношении осужденного бессрочный ордер на предотвращение сексуального насилия, предусматривающий дополнительные ограничения после освобождения.