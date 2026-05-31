Неизвестные пришли домой к россиянке после аферы с «ошибочным переводом»

Жительница Иркутска обратилась в полицию после серии угроз от неизвестных, которые требовали вернуть якобы ошибочно переведенные ей 90 тыс. рублей. По словам девушки, никаких денег на ее счет не поступало.

Как рассказала Дарья «Осторожно, новости», утром 30 мая она получила сообщение от женщины по имени Юлия. В нем утверждалось, что на ее счет по ошибке были отправлены 90 тыс. рублей. От девушки потребовали вернуть деньги, пригрозив судебным разбирательством за якобы незаконное обогащение и присвоение чужих средств.

В сообщении также предлагалось оставить себе тысячу рублей в качестве компенсации за неудобства.

После того как Дарья проигнорировала обращение, ей начали массово звонить с неизвестных номеров. Один из звонивших представился сотрудником полиции.

Позднее с девушкой связался в Telegram мужчина, представившийся Евгением. Он вновь потребовал вернуть деньги и продолжил настаивать на переводе средств.

В ночь на 31 мая неизвестный молодой человек пришел по адресу в Иркутске, где Дарья была зарегистрирована несколько лет назад. По словам девушки, он назвал ее имя нынешним жильцам квартиры и попросил связаться с ней для разговора о деньгах. Дверь ему не открыли.

На следующий день молодой человек вернулся уже в сопровождении взрослого мужчины. Они снова пытались выйти на связь с Дарьей через жильцов квартиры. После угрозы вызвать полицию посетители покинули место.

Дарья утверждает, что не получала никаких денежных переводов и не имеет финансовых обязательств перед неизвестными. После произошедшего она обратилась в местный отдел МВД.

По словам девушки, ситуация вызывает у нее особое беспокойство из-за того, что неизвестные располагают ее персональными данными и перешли от телефонных звонков к личным визитам. Она также сообщила, что блокировала номера телефонов и аккаунты, с которых с ней связывались.