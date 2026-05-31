Мужчина подобрал принадлежавшие инкассаторам 19 миллионов рублей и был задержан в Польше

Мужчина подобрал выпавшие из машины 19 миллионов рублей, принадлежавшие инкассаторам, и был задержан в Польше. Об это сообщает телеканал TVN 24.

Инцидент произошел 18 мая. В тот день из машины инкассаторов выпал мешок с почти миллионом злотых (более 19,6 миллиона рублей). Конвоиры не заметили этого и продолжили путь, а деньги подобрал проезжавший мимо 51-летний водитель. О находке он не сообщил, а сразу присвоил себе.

Личность подозреваемого быстро установили, его задержали и предъявили обвинения в присвоении найденного имущества. Ему может грозить до года тюрьмы. Мужчина не признал вину и был отпущен под залог в почти 50 тысяч злотых (980 тысяч рублей). Известно, что пропавшие деньги до сих пор не были возвращены.

