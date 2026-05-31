В Сочи из-за ливней сошел сель на трассу А-147

В Краснодарском крае обильные осадки привели к чрезвычайной ситуации на федеральной автодороге А-147 «Джубга — Сочи — граница Республики Абхазия». На 104-м километре, в районе санатория «Янтарь», сошел грязевой поток (сель). Кроме того, на проезжую часть упало дерево. Госавтоинспекция Сочи сообщила об этом в своём Telegram-канале. Пострадавших в результате происшествия нет.

На месте ЧП организовано реверсивное движение, которое регулируют сотрудники Госавтоинспекции. Это позволяет пропускать автомобили поочерёдно в обоих направлениях, избегая полной остановки транспорта. К ликвидации последствий и расчистке дороги привлечены оперативные бригады службы содержания ФКУ «Черноморье». Специалисты работают над удалением селевых масс и распиловкой упавшего дерева.

Водителей призывают быть предельно внимательными на этом участке, соблюдать скоростной режим и следовать указаниям дорожных знаков и регулировщиков. Из-за погодных условий возможно ухудшение видимости и скользкое покрытие. Рекомендуется по возможности выбирать альтернативные маршруты или отложить поездку до полной расчистки трассы.

Ситуация находится на контроле экстренных служб. Работы по ликвидации последствий селя продолжаются. Власти напоминают, что в период сильных дождей в горных районах высок риск схода селей и падения деревьев. Автомобилистам следует заранее узнавать прогноз погоды и состояние дорог.