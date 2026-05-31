В Париже начались беспорядки после победы футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов накануне. В социальных сетях появились кадры Эйфелевой башни на фоне погромов - вокруг нее горящие объекты и клубы дыма.

Полиция задержала 416 болельщиков, которые разводили костры на дорогах и поджигали машины, пишет aif.ru со ссылкой Le Figaro. Зачинщики беспорядков вступали в стычки с силовиками, в результате чего пострадали семь полицейских.

«Министр внимательно следит за ситуацией вместе со своей командой в Министерстве внутренних дел, находясь в прямом контакте с префектом полиции и всеми префектами, а также с генеральными директорами», - приводит Le Figaro заявление французского МВД.

Парижская префектура полиции также сообщила об изъятии 24 сигнальных ракет и около 100 минометных снарядов. Шесть автомобилей и два предприятия получили повреждения, в том числе пекарня и ресторан.

Напомним, возросло число задержанных во Франции во время погромов после победы клуба «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов. Пострадали как минимум четыре человека: один получил ножевое ранение, второй упал в Сену, еще двое врезались на скутере в бетонное заграждение.