Дети отогнали изверга, насиловавшего девушку на кладбище

В немецком Дортмунде полиция разыскивает преступника, напавшего на 23-летнюю девушку возле кладбища. Преступника спугнула группа детей, услышавших крики. Об этом пишет Daily Star.

Нападение произошло в районе Шарнхорст. Потерпевшая шла через кладбище и заметила, что за ней идёт незнакомец. Она попыталась скрыться на соседнем рапсовом поле, но мужчина последовал за ней и совершил сексуальное насилие.

Нападавший убежал, услышав голоса приближающихся детей. Шестеро ребят в возрасте 10–11 лет бросились помогать женщине и вызвали полицию. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

Полиция составила фоторобот подозреваемого, но задержать его пока не удалось.