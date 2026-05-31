Напавшую с ножом на украинца жительницу Польши приговорили к тюрьме

В Польше все сильнее обостряется неприязнь в адрес мигрантов с Украины, в результате чего жизнь беженцев становится небезопасной даже в рамках их работы. Так, по данным польских СМИ, на днях в городе Лодзь 32-летнюю женщину приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы за нападение на таксиста.

Инцидент произошел еще зимой, все это время шел судебный процесс. История случившегося шокирует. Женщина заказала поездку и в ходе движения к месту назначения заявила, что вместо 100 злотых заплатит только 20. Водитель отказался продолжать поездку и попросил её выйти из машины.

После этого ситуация резко обострилась. Пассажирка выхватила кухонный нож, приставила его к шее 22-летнего водителя из Украины и начала ему угрожать. Она требовала, чтобы он подчинился её требованиям, продолжил движение и еще она забрала у него 20 злотых.

А когда водитель схватился за телефон, его агрессивная пассажирка решила, что шофер вызывает полицию, и угрозами заставляла его разбить аппарат. Всё происходящее было записано видео-регистратором в автомобиле, и это видео стало главным доказательством в деле.

Водителю удалось воспользоваться моментом и сбежать из машины. Он сразу обратился в полицию. Позже женщину задержали, у нее обнаружили в крови алкоголь. На суде она признала вину и извинилась, но сказала, что плохо помнит события той ночи из-за алкоголя и лекарств. Пострадавший принял извинения.

Суд отметил, что это тяжкое преступление — разбой с применением ножа и угрозами жизни — строго карается. За него можно получить до 20 лет лишения свободы. Однако суд учёл раскаяние и смягчил приговор. Вердикт — 3,5 года тюрьмы. Смягчающим обстоятельством стало то, что подсудимая признала себя виновной, выразила раскаяние и извинилась.

В Польше уже давно наблюдается рост преступности на улицах и увеличение случаев бытового насилия. Организованные группировки, отличающиеся жестокостью, готовы причинить серьезные травмы даже ради небольшой финансовой выгоды. Отдельного внимания заслуживает рост ксенофобии и агрессии, направленной против украинских мигрантов, чья численность в стране оценивается в диапазоне от 1,5 до 2 миллионов человек.