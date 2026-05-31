В Ингушетии при взрыве газа пострадали пять человек

В ингушском сельском поселении Троицкое произошел взрыв газо-воздушной смеси в частном домовладении. Пострадали пять человек, пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС РФ.

Инцидент произошел утром в воскресенье, 31 мая, на улице Осмиева. Находившиеся внутри частного дома люди получили различные травмы.

Первоначально сообщалось о двух пострадавших, позже стало известно, что пострадали 5 человек, в том числе, трое несовершеннолетних детей.

Пострадавшие доставлены в Сунженскую центральную районную больницу и детскую республиканскую клиническую больницу в Назрани. Врачи оказывают им необходимую помощь, уточняют степень тяжести полученных ими травм.

На месте происшествия работают экстренные службы и представители газовой компании. Причина и обстоятельства происшедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что 21 марта в частном доме в Троицком взорвался газ. Пострадали три человека.