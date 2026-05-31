Полиция проводит проверку по факту избиения девочки в Новой Москве

Полиция проводит проверку по факту нападения на несовершеннолетнюю в жилом комплексе «Саларьево парк» в Новой Москве. По данным Telegram-каналов, 14-летняя девочка, приехавшая из Бурятии, подверглась избиению со стороны двух женщин. В результате происшествия подросток была госпитализирована. Информация о степени тяжести её травм не раскрывается. В пресс-службе столичного главка МВД РФ подтвердили факт поступления заявления.

Заявление о нанесении телесных повреждений несовершеннолетней поступило в ОМВД России «Коммунарский» 26 мая. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего, опрашивают свидетелей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Нападавшие пока не задержаны, их личности устанавливаются.

Инцидент произошёл в жилом комплексе «Саларьево парк», который расположен в Новой Москве. По предварительным данным, конфликт мог возникнуть на бытовой почве. Девочка, по информации источников, временно проживала в столице. Сейчас она находится в медицинском учреждении под наблюдением врачей. О её состоянии не сообщается.

Правоохранители призывают всех, кто располагает информацией об этом инциденте, обратиться в полицию. Ведомство обещает дать объективную оценку действиям нападавших. Если вина женщин будет доказана, им грозит уголовная ответственность за причинение вреда здоровью несовершеннолетней. Следствие продолжается.