Боевикам из «Крокуса» отводилась роль смертников во время нападения
Боевики, устроившие теракт в концертном зале «Крокус сити холл» в марте 2024 года, должны были стать шахидами (смертниками).
Информация об этом следует из документов.
— 21 марта находящийся за рубежом куратор прислал боевикам голосовое сообщение, в котором указал, что «они еще ему нужны, что пока умирать рано», — говорится в материалах.
После совершения теракта он приказал преступникам ехать в Киев, где «при встрече с украинскими ребятами» они должны были получить денежное вознаграждение за проделанную работу.
— Именно по этой причине после нападения они целенаправленно поехали в направлении Украины, — сказано в документах.
Кроме того, по указанию куратора боевики частично покрасили свои автоматы в желтый цвет. Это было сделано для того, «чтобы подчеркнуть причастность Украины к теракту», передает ТАСС.
Приговор по делу о теракте вынесли 12 марта. Исполнители преступления получили пожизненное. Суд назначил такое же наказание 11 сообщникам. Как судили террористов — в материале «Вечерней Москвы».