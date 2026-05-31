Боевикам из «Крокуса» отводилась роль смертников во время нападения

Боевики, устроившие теракт в концертном зале «Крокус сити холл» в марте 2024 года, должны были стать шахидами (смертниками).

Информация об этом следует из документов.

— 21 марта находящийся за рубежом куратор прислал боевикам голосовое сообщение, в котором указал, что «они еще ему нужны, что пока умирать рано», — говорится в материалах.

После совершения теракта он приказал преступникам ехать в Киев, где «при встрече с украинскими ребятами» они должны были получить денежное вознаграждение за проделанную работу.

— Именно по этой причине после нападения они целенаправленно поехали в направлении Украины, — сказано в документах.

Кроме того, по указанию куратора боевики частично покрасили свои автоматы в желтый цвет. Это было сделано для того, «чтобы подчеркнуть причастность Украины к теракту», передает ТАСС.

Приговор по делу о теракте вынесли 12 марта. Исполнители преступления получили пожизненное. Суд назначил такое же наказание 11 сообщникам.