В Магаданской области произошла авария на подстанции

Авария на подстанции рядом с поселком Сокол, обеспечивающей работу ретрансляционного оборудования операторов сотовой связи, произошла в Магаданской области.

Возможны перебои со связью, сообщает заместитель председателя правительства региона Павел Береговой в "Максе".

"По информации Минцифры региона, произошла аварийная ситуация на подстанции рядом с поселком Сокол, обеспечивающей работу ретрансляционного оборудования операторов сотовой связи в поселках Армань, Тауйск, Балаганное и Талон. В настоящее время оборудование работает от резервных источников питания, поэтому возможны перебои в оказании услуг связи", - написал Береговой.

Ориентировочный срок восстановления работы подстанции - понедельник, 1 июня.