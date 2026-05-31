Рабочий погиб при обвале горной массы на шахте в Казахстане

Работник Артемьевской шахты в Казахстане погиб после обвала горной массы вечером 30 мая на объекте ТОО «Востокцветмет», входящего в группу KAZ Minerals, сообщает пресс-служба компании.

По данным предприятия, происшествие произошло около 20:30. Сотрудник оказался под вывалом горной массы и получил смертельные травмы. После ЧП работы на участке немедленно остановили.

Для выяснения обстоятельств создана специальная комиссия. В расследовании участвуют специалисты предприятия и представители уполномоченных государственных органов. В компании заявили, что намерены установить полную картину случившегося и определить дополнительные меры безопасности.

Председатель правления группы компаний Андрей Третьяков находится на связи с членами комиссии и направился на место происшествия. Компания выразила соболезнования семье погибшего и сообщила о готовности оказать помощь его родственникам.

Это уже второй смертельный случай на Артемьевской шахте за май. Ранее, 9 мая, во время ремонтных работ погиб механик пылевентиляционной службы. По предварительным данным, он сорвался с высоты около 9 метров и получил смертельные травмы. Тогда также началось расследование.

Еще одно ЧП произошло в конце апреля на Орловской шахте, которая также относится к структуре «Востокцветмет». Там после обрушения горной массы один работник погиб, еще один получил травмы.

