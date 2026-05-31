Заживо сгорели в гостях: замкнувшая проводка убила молодую пару

Смертельный пожар в селе Введенское Курганской области унес жизни двух молодых людей.

Трагедия произошла ранним утром в частном жилом доме, где огонь мгновенно охватил площадь в сто квадратных метров.

«В селе Введенское Кетовского округа ранним утром загорелся жилой дом. Огнеборцы МЧС России при тушении обнаружили тело 23-летнего мужчины и 22-летней женщины», — сообщает ГУ МЧС по Курганской области в мессенджере "Макс".

К ликвидации масштабного возгорания привлекались 22 специалиста и шесть единиц техники. По предварительной версии ведомства, к летальному исходу привел аварийный режим работы электросети.

«Погибшие гостили в доме», — пояснили в Следственном управлении Следственного комитета России по Курганской области.

В настоящий момент на месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства гибели людей и точные причины неисправности проводки.