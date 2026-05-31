На Камчатке СК начал проверку после получения травмы ребенком в детском саду
В городе Елизово Камчатского края устанавливают обстоятельства происшествия в детском саду, где воспитанник получил тяжелую травму, передает региональное СУ СК.
Публикация о случившемся была размещена в соцсетях. В сообщении говорится, что во время прогулки на площадке 6-летний мальчик получил перелом лучевой кости.
В настоящее время ребенок доставлен в краевую больницу, ему требуется операция.
Доследственная проверка проводится по признакам преступлений, предусмотренных статьями 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и 293 УК РФ (халатность).
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.