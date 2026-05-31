В российском регионе в результате атаки ВСУ загорелось топливное хранилище

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил 31 мая в мессенджере «Макс», что в регионе произошло возгорание на объекте хранения топлива. Причиной пожара стало падение обломков беспилотных летательных аппаратов во время ночной атаки со стороны противника. Инцидент случился в Матвеево-Курганском районе, где загорелось топливное хранилище, принадлежащее частному предприятию, которое занимается обеспечением сельскохозяйственных производителей.

По словам губернатора, в целях безопасности была проведена эвакуация местных жителей из ближайших к очагу возгорания частных домов. На месте происшествия оперативно работают экстренные службы, к тушению пожара также привлечён пожарный поезд. Глава региона заверил, что жизни людей ничего не угрожает, и информация о пострадавших не поступала.

Кроме того, в результате атаки беспилотников в посёлке Матвеево-Курган были повреждены аптека, два магазина и один автомобиль. Как уточнил Слюсарь, у этих зданий повреждены крыши, остекление, а также газовая труба, подача газа на данный момент перекрыта. Пострадавших в результате этих повреждений также нет.

