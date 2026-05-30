В Москве арестовали мужчину за подготовку к подрыву здания Минюста

Суд в Москве арестовал мужчину по делу о приготовлении к незаконному изготовлению взрывного устройства для подрыва здания министерства юстиции России. Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ларина Виталия Владимировича сроком до 29 июля 2026 года», — говорится в публикации.

29 мая сотрудники ФСБ задержали в Новороссийске россиянина, который, по данным спецслужбы, готовил подрыв железнодорожного полотна во время прохождения пассажирского поезда. 33-летний мужчина сам установил контакт с представителем СБУ через мессенджер Telegram, после чего получил задание организовать теракт.

Злоумышленник получил инструкции, купил компоненты для изготовления взрывчатого вещества и хранил его по месту жительства.