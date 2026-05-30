В Харьковской области возник конфликт между гражданами и сотрудниками ТЦК

Конфликт между сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и местными жителями возник в Харьковской области на востоке Украины. Об этом сообщила пресс-служба региональной полиции.

По ее информации, инцидент произошел 26 мая, когда работники ТЦК прибыли в поселок Сахновщина.

"Сразу по прибытии между военнослужащими и группой местных жителей возник конфликт", - говорится в сообщении в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В итоге несколько мужчин разбили служебный автомобиль военкомов, а сами сотрудники были избиты. Позже граждан задержали, им грозит до семи лет лишения свободы.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. Ежедневно сотрудники военкоматов на улицах заталкивают мужчин в ведомственные микроавтобусы.

Такой способ мобилизации прозвали "бусификацией". В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео насильственной мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах.