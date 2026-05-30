В Ленобласти подозреваемый в краже оставил в доме жертвы паспорт и телефон

В Выборгском районе Ленинградской области задержали мужчину, подозреваемого в краже из загородного дома.

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД России.

По данным ведомства, 26 мая владелец дома в посёлке Прибылово обратился в полицию и сообщил, что неизвестный разбил окно, проник внутрь и вынес компьютерную технику, роутер и аудиооборудование. Ущерб составил 90 тыс. рублей.

При осмотре места происшествия сотрудники полиции обнаружили сумку с паспортом и телефоном подозреваемого. Похищенную технику нашли в лесу недалеко от дома, она была повреждена.

Местонахождение мужчины установили, после чего его задержали. По факту кражи завели уголовное дело.

