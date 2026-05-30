На Ставрополье завели дело после массовой драки в селе Винсады

В Предгорном округе Ставропольского края следователи возбудили уголовное дело после публикации о массовой драке в селе Винсады. Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

Инцидент произошёл 29 мая. Личности всех участников установили, сейчас с ними работают сотрудники правоохранительных органов.

По предварительным данным, конфликт начался из-за навязчивых знаков внимания к незнакомым девушкам. Двое молодых людей попытались им помочь, после чего один из них попал в больницу со сломанной челюстью.

Следователи осмотрели место происшествия и проводят процессуальные действия, чтобы установить все обстоятельства случившегося. Ход расследования находится на контроле в аппарате регионального следственного управления.

