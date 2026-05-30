Русскую американку отправили в колонию за ввоз в Россию пистолета мужа

Россиянка с американским гражданством отправилась в колонию за контрабанду пистолета «Кольт Комбат Коммандер» 45-го калибра. Женщина легкомысленно привезла его в Россию, не позаботившись о документах, за что была приговорена к реальному тюремному заключению.

Как стало известно «МК», экзотический опасный багаж изъяли у пассажирки, прибывшей 12 июня прошлого года из Стамбула в аэропорт «Внуково» рейсом «Турецких авиалиний». При ней было 5 чемоданов и одна сумка ручной клади. В одном из чемоданов таможенники к своему изумлению обнаружили американский пистолет с тремя пустыми обоймами. У женщины также изъяли чек на сумму 138 тысяч 256 долларов. Впрочем, эта находка не произвела на правоохранителей такого впечатления как огнестрельное оружие. Поначалу даму отпустили, и неделю после неприятного инцидента она жила у своей сестры, затем явилась к следователю на допрос, и ее сразу же арестовали.

Женщина пояснила, что с 1997 года проживала вместе с мужем в небольшом городке в американском штате Западная Вирджиния. В 2025 году после смерти супруга она решила вернуться на родину, где не была до этого целых 22 года. Пистолет она взяла с собой как память о муже-ветеране (он поручил оружие в подарок в 80-х годах). В США, по словам женщины, регистрировать пистолет было не нужно. Некоторое время она прожила в Стамбуле, а когда собралась в Россию, ее опять-таки не предупредили о том, что ввоз огнестрельного оружия без документов в страну запрещен.

Российское правосудие оказалось сурово к вернувшейся соотечественнице. Солнцевский суд приговорил ее к 3 годам и 3 месяцам колонии общего режима. Апелляционная инстанция Мосгорсуда оставила приговор в силе.