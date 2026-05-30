В России дети нашли необычный снаряд во время игры во дворе

В Калмыкии дети, игравшие в прятки, обнаружили снаряд времён Великой Отечественной войны и привезли его на велосипеде в местный культурный центр. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Четверо ребят наткнулись на опасную находку у сцены возле Дома культуры в посёлке Яшкуль. Дети погрузили боеприпас в багажник велосипеда и отправились кататься, однако прохожие посоветовали им сдать снаряд в музей.

Директор Яшкульского центра культуры и досуга осмотрела боеприпас и решила, что он не представляет угрозы, поскольку спереди и сзади на нём имелись отверстия. Тем не менее прибывшие на место полицейские изъяли находку.