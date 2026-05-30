Жителя Забайкалья обвинили в убийстве, совершенном общеопасным способом

Житель Читы задержан по обвинению в убийстве, совершенном общеопасным способом. Он будучи пьяным специально въехал в группу людей, в результате погибла женщина, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Забайкальскому краю.

"Следствием установлено, что утром 29 мая на парковке около ночного клуба "Баркод" в Чите в ходе конфликта фигурант, находившийся в состоянии алкогольного опьянения и управлявший автомобилем BMW, умышленно направил транспортное средство в сторону группы людей. В результате наезда на месте происшествия погибла женщина", - говорится в сообщении.

Подозреваемого мужчину 1986 года рождения обвинили в совершении преступления, предусмотренного п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом). Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователи ходатайствуют перед судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.