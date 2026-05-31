В Пятигорске произошло массовое отравление

В кафе паназиатской кухни в Пятигорске 33 человека заразились острой кишечной инфекцией, среди них двое детей, сообщает 112.

Telegram-канал уточняет, что пятерым пострадавшим врачи помогли на месте, еще 28 человек госпитализированы.

Накануне SHOT написал, что две семьи с детьми пострадали в столице от кишечной инфекции после заказа роллов в популярном сетевом ресторане. Одной из заболевших — восьмилетней девочке — лабораторно диагностировали сальмонеллез.

Как уточняет Telegram-канал, заказ роллов на 4 тыс. руб. компания друзей сделала вечером 23 мая в заведении на бульваре Дмитрия Донского. На следующий день отец одного из семейств и его восьмилетняя дочь почувствовали себя плохо: у них появились рвота, диарея, боли в животе и высокая температура. Девочке несколько раз вызывали на дом скорую помощь, а потом госпитализировали из-за риска дальнейшего развития обезвоживания.

Семья направила в адрес ресторана досудебную претензию почти на 1 млн руб. Она включает стоимость заказа, расходы на лечение и анализы, а также компенсацию морального вреда. В ресторане извинились и предложили обратиться в страховую компанию.

