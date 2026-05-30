Пытавшийся изнасиловать девочку в Тюмени мужчина оказался ее соседом

Мужчина, который пытался изнасиловать девочку в подъезде в Тюмени, живет в том же доме. Об этом в субботу, 30 мая, сообщила местная жительница.

— Он ни с кем не сожительствовал, вел себя спокойно. Но он выпивал, — рассказала женщина.

Она добавила, что прибывшие на место случившегося правоохранители также застали его в квартире в состоянии алкогольного опьянения, передают «Известия».

Утром 30 мая мужчина затащил пятилетнюю девочку в подъезд одного из жилых домов на улице Судостроителей в Тюмени и попытался ее изнасиловать. Спасти ребенка смогла девушка, которая проезжала мимо услышала громкие крики. Внутри дома она увидела мужчину с приспущенными штанами, который держал в руках плачущего ребенка.

19 мая в Кузбассе суд приговорил к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима мужчину, который с осени 2021 по декабрь 2024 года насиловал двух малолетних племянниц. Также ему на 10 лет запретили любую работу с детьми и взыскали 600 тысяч рублей моральной компенсации в пользу пострадавших детей.