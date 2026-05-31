Суд в Тюмени арестовал затащившего девочку в подъезд мужчину

Суд в Тюмени арестовал мужчину, накануне со спущенными штанами затащившего девочку в подъезд, по обвинению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

«Обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 УК России суд постановил избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключении под стражу по 28 июля 2026 года», — цитирует судью РИА Новости.

Накануне источник Telegram-канала RT рассказал, что мужчина со спущенными штанами затащил ребёнка в подъезд в Тюмени — девочку спасла прохожая.

Пока мужчина нёс плачущего ребёнка в подъезд, другие дети кричали и звали на помощь.

В МВД по Тюменской области заявили, что подозреваемого задержали на месте происшествия.