В Петербурге задержали мужчину за стрельбу из пневматики по автобусам

Молодой житель Петербурга повредил стекла общественного транспорта на остановке, открыв огонь из пневматического пистолета и скрывшись на автомобиле, сейчас он задержан, сообщили в управлении МВД по городу.

Инцидент произошел 24 мая на Витебском проспекте. Водитель одного из автобусов услышал характерные хлопки, после чего обнаружил поврежденные стекла и заметил отъезжающую машину. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о вандализме.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали 23-летнего подозреваемого. У задержанного изъят пневматический пистолет, который, по предварительным данным, использовался при совершении преступления», – заявили в ведомстве. Сейчас фигурант отпущен под подписку о невыезде.

Ранее юноша в Хабаровском крае ради эксперимента обстрелял из пневматического пистолета автобус с рабочими. А в прошлом году стражи порядка поймали пятерых петербуржцев после стрельбы по прохожим из окна жилого дома.