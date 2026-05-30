Ливни размыли дамбу у села Ахты в Дагестане, есть риск подтоплений домов

Из-за обрушившихся на Дагестан ливней в районе села Ахты произошло размытие и опрокидывание габионной дамбы протяженностью 100 метров, еще 100 метров сооружения находятся под угрозой обрушения. Об этом в субботу, 30 мая, сообщили в пресс-службе регионального управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России.

© Вечерняя Москва

По словам представителей ведомства, в случае дальнейшего ухудшения ситуации под угрозой затопления могут оказаться прибрежные земли, поля, частные дома, а также газопровод, линия электропередачи и республиканская трасса. Сейчас прямой угрозы дороге и жителям нет.

— Для оценки обстановки на место выехали глава района и сотрудники МЧС России. Информация уточняется. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Дагестан, — передает официальный Telegram-канал министерства.

Наводнения ранее начались в Дагестане из-за сильных дождей, прошедших в регионе 4–5 апреля. Так, в республике подтоплены более двух тысяч жилых домов, 1,8 тысячи приусадебных участков и 173 участка автомобильных дорог.

Уже 25 мая дороги в Махачкале частично затопило в результате продолжительного дождя. Спустя неделю в Хасавюртовском районе Дагестана рекой Акташ смыло дом в населенном пункте Петраковское.

Спасатели 25 мая эвакуировали 75 жителей Ингушетии, в том числе 30 детей, из-за угрозы паводков. Эвакуированные отказались от размещения в пунктах временного пребывания и предпочли остаться у родственников.