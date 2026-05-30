Мошенница, обманувшая россиян почти на миллиард рублей, вышла из колонии

SHOT: мошенницу из Smart Buyers Фелонюк освободили по УДО
На свободу из женской колонии освободилась бывшая участница финансовой пирамиды Smart Buyers Анастасия Фелонюк после отбытия двухлетнего срока. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Женщина отбывала наказание в Мордовской женской ИК-2, ее осудили за мошенничество в декабре 2024 года на 3,5 года. Она отсидела два года.
SHOT уточняет, что крупная финансовая пирамида действовала с 2020 по 2021 годы. За это время аферисты выманили у россиян 915 млн рублей. По информации журналистов, Фелонюк вместе с сообщниками обращались к популярному блогеру для продвижения мошеннической схемы, обещая до 100% дохода от закупки медицинского оборудования. Блогеры за сотрудничество получали от 10 до 30% от вкладов. В результате мошеннических действий обманутыми оказались 2875 человек из 15 регионов РФ, большинство из них – жители Кабардино-Балкарии.
Фелонюк объявили в розыск и задержали в 2023 году. Ее адвокаты на суде утверждали, что организаторы пирамиды Smart Buyers перевели себе 27 млн, а их подзащитная якобы получила минимальные проценты от этой суммы. В декабре 2024 года суд приговорил Фелонюк к 3,5 года колонии: девушка признала вину и заключила досудебное соглашение.
По делу финансовой пирамиды Smart Buyers были задержаны 18 человек, в том числе пять организаторов. Всем им вменяют мошенничество, организацию преступного сообщества, а некоторым фигурантам – легализацию доходов и имущества, полученных преступным путем.