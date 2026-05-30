В Дании назначили дату вскрытия погибшего горбатого кита Тимми

Специалисты определили сроки проведения ветеринарной экспертизы останков горбатого кита Тимми, за судьбой которого несколько месяцев следили экологи. Для перемещения двенадцатиметровой туши на берег острова Анхольт пришлось задействовать тяжелую технику.

Официальное вскрытие туши горбатого кита по кличке Тимми запланировано на 4 июня текущего года.

Об этом со ссылкой на Датское управление по охране окружающей среды сообщает информационное агентство «DPA». Представитель ведомства Мортен Абильдстрем уточнил, что процедура начнется во второй половине дня и займет около шести часов. Специалистам уже удалось успешно завершить двухчасовую операцию по извлечению погибшего животного с мелководья на берег с помощью канатов и спецтехники.

Исследованием останков займутся квалифицированные ветеринары и профильные эксперты, которым предстоит установить точную причину смерти млекопитающего. Местные власти оцепили зону проведения работ сигнальной лентой и призвали туристов и жителей острова избегать контактов с телом кита из-за угрозы биологического заражения.

Напомним, истощенное животное впервые заметили 23 марта у немецкого побережья Тиммендорфер-Штранд. После длительного пребывания на мелководье в районе острова Пель волонтеры в мае транспортировали кита на барже и выпустили в Северное море, однако спустя полторы недели его обнаружили мертвым у берегов Дании.