В соцсетях обнаружили «пророческий статус» утонувшей в Иртыше сапбордистки

Стал известен ряд подробностей о женщине, утонувшей в Омске во время плавания на сапборде. В соцсетях она предсказывала, что многого не успеет в этой жизни, сообщает aif.ru.

Погибшую звали Ольга. Незадолго до трагедии она установила в социальных сетях статус, который ее знакомые сейчас называют пророческим.

«Спешу жить, не умею наслаждаться моментом и жить размеренно. Все время тороплюсь и боюсь что-то не успеть в этой жизни», — написала женщина.

Друзья Ольги и Анатолия рассказали, что пара любила спорт и активно осваивала не только сапы, но и горные лыжи, сноуборды.

Ранее сообщалось, что в Омске пропали мужчина и женщина, уехали кататься на сапбордах на реку Иртыш. В субботу тело женщины нашли у поселка Николаевка. Следствие не исключает несчастный случай на воде.