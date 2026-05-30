Мать пропавшей Анны Цомартовой рассказала о новых деталях дела

С момента исчезновения студентки университета МВД Анны Цомартовой прошло более двух лет. Диана Цомартова, мать пропавшей, считает, что она жива и указывает на новые доказательства.

В телеграм-канале Диана опубликовала два фотоснимка. На одном из них — фото девушки из метро Дубая, которая со спины очень похожа на пропавшую Анну. Мать верит, что это ее дочь.

«В очередной раз обращаем внимание на данные фото: одно сделано в метро Дубай, на другом наша младшая дочь. По фото с Дубай есть экспертиза, подтверждающие типажное сходство с Анной. Если сравнивать два фото, то это очевидно. Конечно, сейчас развиты технологии и любое фото можно сгенерировать, но на снимке с Дубай есть одна черта свойственная Анне, которое невозможно было сгенерировать и которую мы не озвучивали», — написала мать в телеграм-канале.

Спустя два года после исчезновения дочери Диана Цомартова упорно продолжает поиски.

«Анечка, прости, но я ужасно по тебе скучаю! Каждый день – это испытание терпением. Я сижу на работе, смотрю, как жизнь проходит мимо, а тебя в ней нет. Я прихожу в гости, пытаюсь быть среди людей, но снова чувствую эту пустоту, эту жизнь, которая течет где-то в стороне от меня, без тебя», — говорит женщина.

По ее словам, она чувствует себя «заложником этой реальности», в которой никак не может найти дочь.

Она часто обращается к дочери в соцсетях и вспоминает семейные истории. По Анне сильно тоскует не только мать, но и ее отец.

