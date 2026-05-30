В Туапсе задержали местных жителей, планировавших теракт

Двое жителей Краснодарского края (в том числе несовершеннолетний) собирались по указанию куратора устроить террористический акт в административном здании в Туапсе за вознаграждение в 500 долларов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. Молодые люди задержаны. В рамках расследования уголовного дела им предъявлено обвинение в приготовлении к теракту, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

В марте 18-летний местный житель в одном из мессенджеров, по версии следствия, вступил в переписку с неустановленным лицом - участником террористической организации, запрещенной в России. Куратор предложил ему за вознаграждение (300-500 долларов) изготовить самодельное взрывное устройство (СВУ) и передать его для дальнейшего совершения теракта в Туапсе. Фигурант согласился на предложение и привлек к преступлению 17-летнего знакомого.

Они сняли на фото и видео объект, расположение камер и других элементов охраны и затем передали материалы куратору. Тот подтвердил намерение и в счет оплаты перевел на криптовалютный кошелек одного из фигурантов 30 долларов. Оставшуюся сумму куратор пообещал перевести после изготовления СВУ и его закладки.

18-летний фигурант изготовил основной заряд и подготовил компоненты, с помощью которых куратор должен был осуществить подрыв здания в Туапсе с большим количеством людей. Довести преступный умысел обвиняемые не смогли – они были задержаны силовиками.

В ходе допроса обвиняемые, как отметили в СК, признали вину, они заключены под стражу.