Раскрыты подробности жестокой расправы над украинкой в Лондоне

В Британии вынесен приговор 34-летнему украинцу Юрию Музыке, который жестоко убил свою бывшую сожительницу на глазах малолетней дочери. Перед преступлением он преследовал жертву, спрятав GPS-трекер в детский самокат, а во время убийства делал селфи с истекающей кровью женщиной, сообщает Daily Mail.

Трагедия разыгралась 27 августа прошлого года. Гражданин Украины Юрий Музыка ворвался в квартиру 29-й Галины Хойсан в Гринвиче, на юге Лондона.

Музыку не остановило даже присутствие трёхлетней дочери. Он набросился на женщину с ножом и нанёс ей шесть ударов в грудь. В квартире находился новый знакомый женщины. Он убежал на улицу, чтобы вызвать полицию, но помочь ей не успели. Пока Галина умирала, Музыка цинично фотографировал её.

Суд Лондона признал 34-летнего Музыку виновным в убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Его приговорили к пожизненному заключению с правом на обжалование не ранее чем через 30 лет.

Судья заявил, что перед нападением Музыка искал в интернете информацию о наиболее уязвимых зонах человеческого тела, включая грудную клетку.

«У меня нет сомнений: вы шли убивать. Убив Галину, вы лишили маленькую девочку матери... Вы прекрасно знали, что ребёнок будет дома, но это вас не остановило. Это особо отягчающее обстоятельство. Я убеждён, что вашими действиями двигали слепая ревность, обида и болезненное стремление контролировать Галину даже после того, как ваши отношения прекратились», — заявил судья.

Судья назвал «унизительным и жестоким» тот факт, что преступник снимал умирающую жертву на камеру, и отметил, что видеозапись, на которой слышны последние вздохи Галины, причинила её семье «несоизмеримые» страдания.

В ходе судебного процесса присяжные узнали, что Галина общалась с подсудимым на протяжении нескольких лет. И это были крайне «бурные» отношения. Женщина неоднократно обращалась в полицию, заявляя о домашнем насилии, угрозах и преследовании со стороны Музыки. Тот, в свою очередь, выдвигал встречные обвинения.

Пытаясь спастись, Галина переехала в Гринвич. Вскоре она обнаружила в самокате дочери скрытый трекер — это случилось после того, как Музыка заявил ей, что знает, в каком именно парке она гуляет с ребёнком. Женщина передала устройство в полицию и сообщила, что бывший сожитель уже заявлялся к ней домой и украл её телефон.

В августе прошлого года Музыка позвонил матери Галины, которая находилась в Польше, и прямо пригрозил убить её дочь. Всего за семь дней до рокового дня Галина через суд добилась охранного ордера, запрещающего Музыке любые контакты с ней.

Изучив смартфон Музыки, следователи обнаружили, что он был «буквально одержим шпионскими программами, масками, ножами и человеческой анатомией». В его телефоне хранились 44 фотографии масок, 186 схем строения сердца и грудной клетки, а также 261 снимок различных ножей.

В суде Музыка отрицал умышленное убийство, утверждая, что «потерял контроль над собой», однако присяжные единогласно отвергли его версию.

Во время последнего заседания мать погибшей, не сдерживая слез и гнева, обратилась к Музыке. Она сказала, что не понимает, как один человек мог сделать такое с другим.

Подсудимый в этот момент низко опустил голову и украдкой вытирал слёзы.