Женщина, вырвавшая ребенка из рук предполагаемого педофила, рассказала подробности

В Тюмени женщина, спасшая пятилетнюю девочку от предполагаемого похитителя и насильника, рассказала подробности произошедшего. Спасительницу зовут Юлия, она ехала к маме в соседний дом и случайно свернула не в тот двор.

В тот момент — днем 28 мая — у подъезда дома №36 по улице Судостроителей она увидела детей, которые кричали, что «дяденька хочет забрать девочку» и пытались его остановить.

«Как будто меня Бог сам туда привел... Я бегом туда, машину бросила. Вижу картину: он стоит лицом ко мне, уже поднялся по лестничной площадке», — вспоминает Юлия в беседе с РЕН ТВ.

Женщина потребовала отпустить ребенка и успела сфотографировать мужчину на телефон. Тот отпустил девочку, после чего Юлия вывела ее на улицу, дождалась отца малышки и вызвала полицию. До прибытия Юлии дети сами пытались остановить злоумышленника: одна из девочек преградила ему путь, а мальчик начал держать дверь и звать на помощь. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения в подъезде.

Сейчас 44-летний подозреваемый задержан и помещен в следственный изолятор. Его личность уже установлена, по факту нападения возбуждено уголовное дело.