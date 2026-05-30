Четыре часа спиной вниз: в Техасе 8 человек застряли на американских горках

Несколько часов на высоте 30-ти метров провели посетители парка развлечений в американском Техасе. Люди застряли в вагонетке на популярном аттракционе.

Восемь пассажиров оказались спиной вниз почти на самом пике экстремальной петли. Чтобы вызволить их спасатели пригнали автолестницу.

Застрявших по одному бережно спустили вниз. Самому последнему пришлось ждать своей очереди четыре часа. Медики осмотрели каждого пострадавшего, сообщений о травмах не зарегистрировали.