Обнаружено тело пропавшей во время сплава на сапе женщины

Тело женщины-сапбордистки, которая пропала 25 мая в Омской области вместе с мужчиной, найдено, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

У поселка Николаевка обнаружено тело – «по предварительным данным, это тело пропавшей сапбордистки». Рядом были найдены сапы, на которых передвигалась по воде пропавшая пара.

Позже в СК подтвердили обнаружение тела.

Мужчина и женщина уехали кататься на сапбордах на реку Иртыш и пропали. Они были одеты в легкую одежду, так как в те дни в регионе установилась жаркая погода. Следствие рассматривает несколько версий, включая несчастный случай на воде.

Ранее стало известно об обнаружении тела мужчины-сапбордиста тоже рядом с Николаевкой.