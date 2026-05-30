Педофил затащил девочку в подъезд и пытался изнасиловать в Тюмени

На глазах у сверстников мужчина силой затащил несовершеннолетнюю в подъезд, намереваясь совершить над ней насильственные действия сексуального характера. Данная информация была озвучена источником телеканала РЕН ТВ 30 мая.

© Московский Комсомолец

Запись инцидента попала в открытый доступ. Чрезвычайной ситуации удалось избежать лишь благодаря вмешательству случайной женщины, которая своим появлением отпугнула преступника и смогла вывести ребенка из здания.

Согласно сведениям, полученным от источника РЕН ТВ, личность злоумышленника установлена — ему 44 года, зовут Алексей. В настоящее время он взят под стражу и содержится в следственном изоляторе.

Педофилу из Самарской области дали пожизненный срок

Напомним, что ранее, 28 мая, этот же человек похитил девочку и попытался изнасиловать ее в Нижегородской области. Преступнику помешали реализовать свои планы мать ребенка и ее старший сын.