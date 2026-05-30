В Краснодарском крае ранен мирный житель из-за падения обломков БПЛА
В Приморско-Ахтарске Краснодарского края из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата пострадал мужчина.
Об этом сообщил оперативный штаб региона в своём телеграм-канале.
«Мужчине оказали необходимую помощь в медицинском учреждении без госпитализации», — говорится в сообщении.
Другие подробности инцидента не раскрываются. Всего за ночь над 13 регионами России силы ПВО 127 БПЛА. В Белгородской области погибло 3 человека: один мужчина скончался при детонации дрона, еще двое – при атаке беспилотника на автомобиль. На местах падения обломков работают экстренные службы.