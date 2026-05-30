Обломки двух сбитых дронов упали в промзоне Ульяновска

Обломки перехваченных беспилотников упали на территории промышленной зоны Заволжского района Ульяновска и в Новоспасском районе.

Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

По его словам, дежурные средства ПВО уничтожили два вражеских БПЛА. Оба аппарата были ликвидированы над Ульяновской областью.

«Места падения зафиксированы на территории Новоспасского района и промзоны Заволжского района Ульяновска», — написал глава региона.

Он добавил, что на местах падения работают спецслужбы. Пострадавших и повреждений имущества нет.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 127 украинских беспилотников над российскими регионами.