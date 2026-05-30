Мошенники могут узнать ряд данных через соцсети за пару минут

Каждый пост, история или фото могут рассказать о пользователе больше, чем кажется, — и этим активно пользуются злоумышленники. Об этом в беседе с RT рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко.

По его словам, всего за пару минут мошенник может узнать такие данные, как уровень дохода, где и как живёт потенциальная жертва, когда квартира пустует, её привычки и маршруты, данные о родственниках, а также фото и голос для создания дипфейков.

Особенно опасны посты с сообщениями о покупке нового автомобиля (сигнал, что у человека есть деньги), начале отпуска с отметкой места, блокировке карты банком, срочном поиске работы, а также публикации видео с родственниками и регулярные посты из одних и тех же мест, подчеркнул специалист.

Для защиты он посоветовал не публиковать фото документов, билетов, банковских карт, чеков и номеров авто, настроить приватность соцсетей, не выкладывать отпускные фото в режиме реального времени, быть осторожнее с видео и голосовыми близких, не жаловаться публично на банки и маркетплейсы, а также использовать сложные разные пароли и обновлять их.

«Если вам уже пишут с угрозами или шантажом, не вступайте в диалог, смените пароли, сохраните переписки и номера, предупредите близких, не переводите деньги ни на какие «безопасные счета» и при необходимости обращайтесь в полицию», — заключил Щербаченко.

