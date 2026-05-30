В США полиция применила слезоточивый газ против протестующих возле центра содержания мигрантов в городе Ньюарк. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в акции протеста участвуют десятки человек.

Судя по надписям на плакатах, демонстранты требуют освободить граждан, задержанных Службой иммиграционного и таможенного контроля (ICE).

Общественный порядок обеспечивают многочисленные сотрудники правоохранительных органов с пластиковыми щитами. Замечен отряд конной полиции.

Протесты возле учреждения, куда доставляют нелегальных мигрантов, продолжаются уже несколько дней. Силовики неоднократно применяли спецсредства против демонстрантов.